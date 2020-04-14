14 апреля 2020, 16:38
Что будет, если чернобыльский пожар доберется до ядерных отходов? Объясняет ядерщик
Андрей Попеко, физик-ядерщик, пообщался с «Вечерней Москвой» о пожаре в Чернобыле. Он объяснил, к чему приведет возгорание ядерных отходов.
По словам эксперта, ничего особо страшного не случится. Может произойти обычный пожар с обрушением крыши.
Он объяснил, что склад — это хранилище отработавших элементов в бассейнах, залитых водой. В бассейны эти погружены держатели, тепловыделяющие отработавшие элементы. Но, поскольку станция не работает уже давно, элементы остыли.
Физик отметил, что не стоит переживать из-за того, что из-за огня испарится вода в бассейнах и перегреются тепловыделяющие элементы. Это невозможно.