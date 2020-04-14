Что будет, если чернобыльский пожар доберется до ядерных отходов? Объясняет ядерщик

По словам эксперта, ничего особо страшного не случится. Может произойти обычный пожар с обрушением крыши.

Он объяснил, что склад — это хранилище отработавших элементов в бассейнах, залитых водой. В бассейны эти погружены держатели, тепловыделяющие отработавшие элементы. Но, поскольку станция не работает уже давно, элементы остыли.

Физик отметил, что не стоит переживать из-за того, что из-за огня испарится вода в бассейнах и перегреются тепловыделяющие элементы. Это невозможно.