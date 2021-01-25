«Я знал, что все к этому придет». Друг Шаляпина рассказал о возможных причинах его суицида

Стендап-комик Александр Шаляпин предпринимал попытки спасти карьеру, пребывая в творческом кризисе, но ему мешала алкогольная зависимость, с которой он не мог справиться. Об этом «360» рассказал его друг, клубный промоутер Андреас.

Шаляпин, как и многие артисты, в период пандемии остался без работы. Ситуацию усугубляла алкозависимость:

«Я, в принципе, знал, что все к этому все придет, и к этому все шло. Для меня это не стало неожиданностью, потому что профессия актера — это вообще очень сложно. Когда ты востребован, ты переживаешь одни пороки и давление, когда ты не востребован, ты мучаешься в депрессиях и, в общем, все это вместе дает перегрузки нервные», — рассказал «360» Андреас.

Промоутер подтвердил, что Шаляпин регулярно проходил лечение от алкоголизма.

«Он был талантливым актером, он у меня выступал на многих вечеринках. <…> У него была достаточно бурная молодость, он сам об этом говорил, у него были и наркотики, и алкоголь, и так далее. Это все отголоски оттуда, этой молодости, у него были проблемы с алкоголем. Его и в клинику клали несколько раз, я думаю, он из-за этого недуга потерял много работы, его убрали из основного состава стендапа на ТНТ, который дал ему основную популярность», — сообщил он.

По словам промоутера, иногда Шаляпин пропадал месяцами, не появлялся дома, и его не могли найти.

«Ему пытались друзья многие помочь, и я в том числе поддерживал его, но вот, к сожалению, я думаю, другие какие-то компании, в которых он мог находиться, это все стирало все его успехи и какие-то достижения обнулялись», — сказал он.

Супруга Шаляпина ранее рассказала, что комик страдал от алкоголизма на протяжении 20 лет, семь из которых провел на лечении в одной из клиник Белгорода. В четверг, 21 января, комик вернулся домой в Москву, где у них состоялся серьезный разговр, после которого жена уехала на дачу. Вернувшись домой в понедельник, она обнаружила в квартире его тело.