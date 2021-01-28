«Я вздыхал, хрипел». Безбилетник пожаловался на «беспредел» от контролеров в московской электричке

Житель Хотьково спешил на электричку из Москвы и не успел приобрести билет, надеясь оплатить проезд по банковской карте. Однако контролеры отказались принимать оплату по карте, сославшись на проблемы с терминалом, после чего между ними завязалась перепалка, рассказал «360» молодой человек.

Юноша подал заявление с жалобой на контролеров в полицию. Мужчина объяснил, что был готов оплатить проезд через терминал у контролеров, однако из-за некорректной связи и плохо работающего интернета те отказались принимать у него оплату. Молодому человеку предложили перевести деньги другому человеку, чтобы тот оплатил проезд за него, однако карта не была привязана к телефону. Позже в вагон подошли еще четверо контролеров, которые сели рядом с юношей. По словам молодого человека, после этого к нему начали применять физическую силу, а на просьбу вызова полиции ему ответили отказом.

«Я обратился в травмпункт, сняли побои, сломали мне наушники AirPods, на один они наступили — он лопнул, а второй — вообще его нету. <…> Ударили по телефону, потек экран, телефон тоже дорогостоящий — iPhone XR, который стоит 70 тысяч. Разорвана была куртка полностью, рукав один оторванный полностью, штаны тоже надорвали. Один вообще меня душил, я думал, все… Я там в последний момент вздыхал, хрипел, он просто ломал мне шею, сильно сдавливал, с такой силой, что я просто чуть не потерял сознание», — рассказал «360» мужчина.

Официальных комментариев от ЦППК по этому случаю не поступало.