Женщина распылила перцовый баллончик в лицо двум девочкам в Петербурге. Местные жители предположили, что это была месть. О том, как разворачивались события, «360» рассказали очевидцы.

Соседи рассказали, что петербурженка брызнула из перцового баллончика в глаза одной из девочек. После этого приехала скорая и полиция, женщину забрали в отделение.

Предположительно, таким образом женщина решила отомстить. По слухам, кто-то из компании этих детей поцарапал ее машину.

Одна из местных жительниц, на глазах которой все это произошло, рассказала, что все началось с того, что дети не поделили качели. Один мальчик отказался уступить другому, но потом он вернулся и все-таки сел на качели. Пришла мама первого мальчика, взяла другого за шкирку и выгнала с площадки. А за него уже пришла заступаться сестра, которая решила выяснить отношения с матерью.

«В итоге мама мальчика сказала фразу такую: „Если я сейчас встану, ты сейчас ляжешь“. Девушка сказала: „Ну, встаньте“. И она встала, достала перцовый баллончик и брызнула», — рассказала очевидица.

Девочка сразу побежала домой, а женщина уехала на машине. Но успели сфотографировать номер авто и саму обидчицу. Полицейские нашли ее и забрали.

Источник «360» ранее сообщил, что пострадавших девочек было две. У одной из них ушиб челюстной области и химический ожог грудной клетки, а у второй — химический ожог левой скулы.