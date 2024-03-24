Происшествия 24 марта 2024, 23:46 «Я все делал на реакции». Ислам Халилов пришел почтить жертв теракта в Crocus City Hall Ислам Халилов пришел на акцию почтить память жертв теракта в Crocus City Hall

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На акцию памяти к Crocus City Hall пришел 15-летний Ислам Халилов, чьи действия в момент трагедии позволили спасти жизни сотни людей. Подросток работал гардеробщиком в Crocus City Hall.

«Я все делал на реакции. Я делал все по инструкции. Я понимал, что если буду стоять в шоковом состоянии, то могу потерять свою жизнь и жизни сотен людей», — рассказал Исмаил журналистам.

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Подросток отметил, что старался помочь, кому мог. Ранее Ислам признался, что первой реакцией было убежать, но он все сделал по инструкции — вывел людей и вышел сам.

Ислама Халилова представили к награде медалью мусульман «За заслуги». Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин.