Происшествия 22 августа 2023, 12:51 «Я вас не уважаю!» Самолет в Красноярске экстренно сел из-за пьяного дебошира на борту Amur Mash: самолет из Москвы экстренно сел в Красноярске из-за пьяного дебошира Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы в Благовещенск, экстренно посадили в Красноярске из-за начавшего дебоширить пассажира. Мужчину даже пришлось связывать, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, мужчина взял с собой спиртное и сильно напился. Поначалу он сидел молча, но потом стал материться, бить кулаками в стены, оскорблять и толкать стюардесс, донимать пассажиров. Мужчина орал: «Я вас не уважаю!», обращаясь, похоже, ко всем сразу. Экипаж самолета грозил ему штрафом, стюардессы снимали его проделки на камеру телефонов, рассказала пассажирка рейса изданию «2×2». По ее словам, дебошира также два раза связали. Однако все это на него не действовало.

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«Он развязывался и устраивал кошмар: бросался на стюардесс, мешал всем спать. Ужас, что творилось», — пожаловалась она.

Лишь когда самолет экстренно посадили и мужчина увидел полицейских, он сразу «затих и опустил глаза», добавила пассажирка.

Самолет в итоге прибыл в Благовещенск с опозданием на два часа.