«Я вас не призывал выходить на улицу». Организатор открестился от дворовой дискотеки в Бутове

Житель ЖК «Бутово Парк 2», устроивший дискотеку во дворе, высказался в соцсети по поводу инцидента. Он заявил, что никого не заставлял покидать свои дома. Хотя диджей мог вполне остановить свой концерт — и все бы разошлись.

«Моя инициатива поддержать тех, кто сидит ДОМА, <…> превратилась по вине нетрезвых гуляк в балаган и массовое нарушение режима самоизоляции. Я вас не призывал выходить на улицу», — заявил молодой человек.

По его словам, изначально вечеринка планировалась совсем в ином формате — чтобы люди поддержали друг друга с балконов, не выходя на улицу. Но его неправильно поняли. Больше подобных мероприятий парень проводить не собирается.

Источник фото: «ВКонтакте»

В ночь с 25 на 26 апреля жители микрорайона в деревне Дрожжино поддержали концерт, который устроил из окна своего дома местный житель. Во двор ринулись сотни молодых людей, забыв о режиме самоизоляции и риске заражения коронавирусом. Соседи, не участвующие в массовой вечеринке, вызвали полицию, она вычислила нарушителя. Ведется проверка.