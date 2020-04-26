«Я вас не призывал выходить на улицу». Организатор открестился от дворовой дискотеки в Бутове
«Моя инициатива поддержать тех, кто сидит ДОМА, <…> превратилась по вине нетрезвых гуляк в балаган и массовое нарушение режима самоизоляции. Я вас не призывал выходить на улицу», — заявил молодой человек.
По его словам, изначально вечеринка планировалась совсем в ином формате — чтобы люди поддержали друг друга с балконов, не выходя на улицу. Но его неправильно поняли. Больше подобных мероприятий парень проводить не собирается.
В ночь с 25 на 26 апреля жители микрорайона в деревне Дрожжино поддержали концерт, который устроил из окна своего дома местный житель. Во двор ринулись сотни молодых людей, забыв о режиме самоизоляции и риске заражения коронавирусом. Соседи, не участвующие в массовой вечеринке, вызвали полицию, она вычислила нарушителя. Ведется проверка.