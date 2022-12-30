Происшествия 30 декабря 2022, 21:50 «Я устала, я никуда не поеду». Следователи проверят, почему пермский фельдшер не приехал к больному ребенку СК по Пермскому краю выясняет, почему фельдшер не посетил ребенка с высокой температурой freepik

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Следователи выясняют, почему фельдшер не приехала к ребенку с высокой температурой. Видео с рассказом о ситуации, которая произошла в Пермском крае, в сеть выложила мать ребенка. После этого СК начал проверку, сообщили на сайте ведомства.

Женщина рассказала, что у ребенка долгое врем держалась температура 39,6 градуса. Сначала она вызвала скорую помощь, которая передала информацию местному фельдшеру. Однако на следующий день никто из медиков не приехал. Забеспокоившись, она сама пошла в поликлинику. Фельдшера на месте не оказалась. Поэтому женщина поехала сама к ней домой. Однако ехать к ребенку медик отказалась.

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«Фельдшер сказала: „Я устала, никуда не поеду, пусть ребенок не есть печеньки и сладкое“», — поделилась автор видео.

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Она также сообщила, что написала жалобу в Минздрав.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи малолетнему ребенку.