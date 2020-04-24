«Я тебя сейчас здесь убью!» Зачинщицей драки с таксистом из-за пропуска оказалась пассажирка

Запись с видеорегистратора такси опубликовал Telegram-канал Mash.

Девушка вызвала такси, однако ее цифровой пропуск не сработал. Водитель сказал, что в его системе он не проходит, и посоветовал пассажирке оформить его повторно. Девушка сказала, что пропуск у нее есть, и показала его в телефоне. Тогда водитель сказал, что проверит данные еще раз, но если ситуация повторится, никуда не поедет.

«В любом случае нас могут остановить и у вас возникнут проблемы — и у меня тоже. Действующий пропуск отсутствует. Поездка запрещена. Вы должны оформиться, извините», — сказал он после повторной проверки.

Когда девушка начала возмущаться, таксист посоветовал ей выяснить все у работодателя, который этот пропуск оформлял. Водитель уточнил, проверила ли пассажирка код, который он сейчас вводил. Девушка на повышенных тонах ответила, что не может это делать с заднего сиденья. После этого, не выходя из машины, она позвонила в службу такси. Пассажирка сказала, что постоянно пользуется их услугами, но с такой ситуацией столкнулась впервые, поэтому хочет отменить поездку и оставить «ужасный отзыв».

Однако выяснилось, что ее заказ повторно прислали тому же водителю. Она на повышенных тонах велела ему закрыть заказ, чтобы это не повторялось. Она снова позвонила в поддержку и призвала «заблокировать этого водителя».

Когда водитель попросил ее выйти из машины, потому что ему пришел заказ, она отказалась. Пассажирка заявила, что никуда не выйдет, пока не приедет другое такси, и сказала, что водитель может вызвать полицию. В ответ на это мужчина сказал, что сейчас отвезет ее в участок, и тронулся с места.

«Машину останови! Машину останови, дебил! Ты — тварь! Я тебя сейчас здесь убью, понял?!» — закричала она и несколько раз ударила водителя по плечу.

Таксист остановился и вышел из машины. Он стал вытаскивать пассажирку из салона. Девушка истошно закричала и стала сопротивляться, а когда ее заставили покинуть машину — звать на помощь.