«Я тебя не провожаю»: вдова убитого в ижевской школе охранника рассказала о последней встрече с мужем | 360°

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28 сентября 2022, 10:31

«Я тебя не провожаю»: вдова убитого в ижевской школе охранника рассказала о последней встрече с мужем

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Вдова убитого в ижевской школе № 88 охранника Николая Киселева Галина рассказала Telegram-каналу SHOT о последней встрече с мужем. По словам женщины, она всегда провожала его на работу, за исключением того злополучного дня.

По словам Галины, их последний телефонный разговор произошел за полчаса до трагедии.

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«Он стоял на посту, и первый удар он получил на себя, загородив маленького мальчика. Это был самый прекрасный мой человек. Я до сих пор его люблю! Как любила, так и люблю! Я всегда его провожала на работу с поцелуем, всегда обнимала, всегда крестила, чтобы он с Боженькой ушел. А тут я приболела немножко, говорю: „Я тебя не провожаю“. — А он: „Смотри не хандри!“ — И ушел», — процитировал Life слова женщины.

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Трагедия в ижевской школе произошла 26 сентября. Местный житель 1988 года рождения устроил в школе стрельбу, во время которой погибли 17 человек.

Стрельба в школе в Ижевске

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