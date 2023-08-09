Эксклюзив 09 августа 2023, 00:53 «Я тебя научу со взрослыми разговаривать!» Житель Воронежа едва не задушил подростка в маршрутке Житель Воронежа едва не задушил подростка за громкий разговор по телефону в маршрутке РИА «Новости»

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Житель Воронежа едва не задушил подростка в маршрутке из-за того, что тот громко говорил по телефону о физике. Пострадавший рассказал «360» подробности нападения.

Конфликт между 50-летним воронежцем и старшеклассником произошел днем 4 августа. Подросток возвращался домой на маршрутке от репетитора по физике. Во время поездки он разговаривал по телефону, что не понравилось одному из пассажиров.

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«Он выходил, сказал, что я всем мешаю. Я спросил: „А вы кто?“ Потом последовал удар. Ударил по лицу. Я встал, старался защищаться. Потом девушка встала посередине. Он оттащил эту девушку и начал меня душить» — рассказал 16-летний пострадавший.

По словам школьника, нападавший при этом говорил: «Я тебя научу со взрослыми разговаривать!»

В маршрутке ехали пять женщин, которые пытались остановить агрессивного пассажира, но у них не получилось. Водитель же в ссору не вмешивался. Конфликт закончился, только когда одна из пассажирок позвала на помощь стоявшего на остановке мужчину.

В результате драки у подростка сломан нос, остались ушибы и ссадины. Полиция возбудила уголовное дело в отношении нападавшего. Его уже нашли в социальных сетях.

Весной 2023 года в Челябинске мужчина ударил пассажирку маршрутки ножом в живот.