Происшествия 05 мая 2023, 16:29 «Я тебя буду постоянно боготворить». Пьяный мужчина приставал к мальчику в ЯНАО «Подъем»: пьяный мужчина увязался за школьником в Ноябрьске

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Нетрезвый мужчина увязался за ребенком на улице в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом написало издание «Подъем».

По предварительной информации, мальчик, к которому приставал мужчина, перепутал остановку и вышел не в том районе. Прохожий вызвался проводить школьника. Ребенок ответил, что дойдет до дома самостоятельно, но пьяный мужчина настаивал, чтобы мальчик пошел с ним.

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Школьника спасла оказавшаяся поблизости женщина. Она завела мальчика в свой подъезд, попутно снимая нетрезвого преследователя на видео.

Мужчина настиг их в дверях подъезда, и женщина спросила, что ему нужно от ребенка. Она уточнила у школьника, есть ли у него телефон. Мальчик ответил утвердительно, и женщина посоветовала ему позвонить маме. Преследователь же попросил ребенка записать его номер телефона.

«Я тебя буду постоянно боготворить», — заявил мужчина, обращаясь к школьнику.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данил Трубицын сообщил «Подъему», что мальчик находится дома. Омбудсмен пока не разговаривал с ребенком, но пообещал, что на следующей неделе будет в Ноябрьске и промониторит ситуацию.

Ранее в Югре задержали мужчину, заподозренного в попытке изнасилования восьмилетнего мальчика. По словам очевидцев, подозреваемый приставал к сыну сожительницы на вечеринке.