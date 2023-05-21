Происшествия 21 мая 2023, 18:42 «Я тебе глотку вырву». Двое мужчин в центре Москвы напали на оператора k-pop-группы GeneSIS life: неадекватные мужчины напали на оператора k-pop-группы в центре Москвы Print Screen Telegram-канале GeneSiS life

Читать 360tv в

Двое мужчин напали на оператора k-pop-группы, снимавшего танцевальное видео, в центре Москвы. Один из них кричал: «Я тебе глотку вырву». Видеозапись опубликовали в Telegram-канале GeneSiS life.

«У нас случилась беда. Два неадекватных человека разбили камеру нашему оператору. Напали на него и оскорбляли», — написали в канале.

Реклама

Полицию молодые люди вызвали, но ждать стражей правопорядка пришлось долго. Тем не менее они написали заявление и передала блюстителям порядка видео и фото. На нападавших хотят подать в суд.

«Ждем поимку этих „личностей“ и следим за ситуацией. Пожалуйста, берегите себя и не оставайтесь равнодушными к чужой беде», — добавили авторы канала.

Ранее девушка в московском ресторане напала на полицейских из-за нежелания оплачивать счет.