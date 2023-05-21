21 мая 2023, 18:42
«Я тебе глотку вырву». Двое мужчин в центре Москвы напали на оператора k-pop-группы
GeneSIS life: неадекватные мужчины напали на оператора k-pop-группы в центре Москвы
Двое мужчин напали на оператора k-pop-группы, снимавшего танцевальное видео, в центре Москвы. Один из них кричал: «Я тебе глотку вырву». Видеозапись опубликовали в Telegram-канале GeneSiS life.
«У нас случилась беда. Два неадекватных человека разбили камеру нашему оператору. Напали на него и оскорбляли», — написали в канале.
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Полицию молодые люди вызвали, но ждать стражей правопорядка пришлось долго. Тем не менее они написали заявление и передала блюстителям порядка видео и фото. На нападавших хотят подать в суд.
«Ждем поимку этих „личностей“ и следим за ситуацией. Пожалуйста, берегите себя и не оставайтесь равнодушными к чужой беде», — добавили авторы канала.
Ранее девушка в московском ресторане напала на полицейских из-за нежелания оплачивать счет.
Москва 2023
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