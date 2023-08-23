23 августа 2023, 19:29
«Я спасал ее от греха». Напавший на девушку в Подмосковье признал свою вину
МВД сообщило, что напавший на девушку в Нахабине мужчина признал свою вину
Мужчина, ударивший девушку на утренней пробежке в подмосковном Нахабине, признал свою вину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
Сотрудники ведомства 23 августа опубликовали кадры допроса молодого человека, который напал на 20-летнюю девушку из-за коротких шорт. Мужчина заявил, что таки образом хотел «уберечь» пострадавшую.
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«Я спасал ее от греха», — заявил задержанный.
На вопрос о признании вины он ответил положительно.
«Да, признаю [вину]», — сказал мигрант.
Пострадавшая ранее рассказала подробности случившегося. Когда девушка находилась на пробежке, парень вышел ей навстречу, заслонил дорогу и начал «наезжать». Затем он ударил ее по лицу. По словам потерпевшей, мужчина готов был снова накинуться на нее, если бы она замешкалась.
Мигранты
МВД РФ
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