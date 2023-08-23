Происшествия 23 августа 2023, 19:29 «Я спасал ее от греха». Напавший на девушку в Подмосковье признал свою вину МВД сообщило, что напавший на девушку в Нахабине мужчина признал свою вину unsplash.com

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Мужчина, ударивший девушку на утренней пробежке в подмосковном Нахабине, признал свою вину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Сотрудники ведомства 23 августа опубликовали кадры допроса молодого человека, который напал на 20-летнюю девушку из-за коротких шорт. Мужчина заявил, что таки образом хотел «уберечь» пострадавшую.

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«Я спасал ее от греха», — заявил задержанный.

На вопрос о признании вины он ответил положительно.

«Да, признаю [вину]», — сказал мигрант.

Пострадавшая ранее рассказала подробности случившегося. Когда девушка находилась на пробежке, парень вышел ей навстречу, заслонил дорогу и начал «наезжать». Затем он ударил ее по лицу. По словам потерпевшей, мужчина готов был снова накинуться на нее, если бы она замешкалась.