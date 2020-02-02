В новосибирском Академгородке обрушилась кровля пристройки к кафе «Родня» на бульваре Молодежи. Погибла девушка. Владимир был на той вечеринке и чудом остался жив.

«Была вечеринка. Они там проходят раз в два месяца, раз в месяц. Это заброшенное здание, типа гараж. Сдают его какой-то конторе. Через Instagram потом устраивают междусобойчик, в основном для молодых студентов. Играла музыка, все танцевали, ближе к четырем часам начали расходиться. Мы в гардеробе переодевались и затрещала крыша. Кто-то успел выскочить, кто-то нет», — рассказал «360» Владимир.

По словам Владимира. он выскочить успел. А вот девушки — нет.

«Это большое помещение. Наверное метров 40 на 20. Большое. Может, типа школьного спортивного зала. Но это заброшенное помещение, типа гаража или склада. Так понимаю, что там только зимой что-то проходит. Экстренные службы очень хорошо сработали, быстро приехали. Полиция странно себя вела — но видно, у них инструкции. Часть людей они загнали обратно в тот ангар, может, для допроса. Но я рад, что жив остался» — добавил Владимир.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения крыши кафе и гибели девушки. Глава СК Александр Бастрыкин направил в Новосибирск столичных сотрудников в помощь местным следователям. Правоохранители уже задержали организатора вечеринки — 27-летнего местного жителя. Расследование уголовного дела взяли на контроль в главке СК России.