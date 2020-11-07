«Я притворилась, что мертва». Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге выжила благодаря находчивости

Она смогла успокоиться и записать сообщения своему знакомому. Девушка объяснила, где сейчас находится и попросила его прийти на помощь, захватив что-нибудь острое.

«Только не звони в домофон. Человек, который нас застрелил, еще жив. Возьми с собой что-нибудь острое. Я притворилась, что мертва», — сообщила она по телефону.

В момент, когда пострадавшая записывала аудиосообщения, она лежала среди убитых друзей. Девушка выбрала правильную тактику и в результате выжила. Сейчас она находится в больнице. Еще одной девушке удалось выжить и не получить ранения. Она попросту успела спрятаться в другой комнате.

Массовое убийство произошло 7 ноября на улице Социалистической в Екатеринбурге. Всего погибли четыре человека. По предварительным данным, собравшиеся поссорились между собой, после чего хозяин вечеринки открыл огонь. Через время он покончил с собой. Соседи рассказали, что услышали шум в районе 03:00 ночи. Сначала это были хлопки, а потом он услышал, как вышибают дверь.