«Я поняла, что умираю». Москвичка, на которую упали провода под напряжением, подаст в суд на строителей

На жительницу Москвы в конце апреля упали провода, которые были под напряжением. Женщина до сих пор находится в ожоговом центре. Она рассказала «360», что намерена подать иск к строителям.

Москвичка после происшествия пять дней пролежала в реанимации.

«Я подключена была к аппаратуре, к сжиженному кислороду. Это не такой кислород, который при ковиде дается, а немножко другой. Там такой баллончик специальный, в нос вставляется эта штучка, и спишь с ним», — рассказала Елена.

У москвички была аритмия и болевой шок. Ей кололи сильные обезболивающие. У нее был 31% поражения тела.

«Один провод меня почему-то ударил как-то странно под правую лопатку. Я как раз упала и завернулась в эти провода, и по лестнице скатилась. Упала на правую руку, у меня там еще перелом небольшой. Правая нога распухшая и левая - я нормально получила. Прилетело здорово очень», — призналась москвичка.

Елена призналась, что в тот день был сильный ветер, и было такое ощущение, что «прилетели инопланетяне и начали всех убивать». Тогда что-то полетело со стройки, и оборвался провод.

«Прохожие разбежались все и мы остались втроем в этом эпицентре. Мы переходили на наземном переходе. Один побежал, ему там скомандовал парень, а меня этот провод столкнул вниз, как раз к горящему дереву. Там машина горела уже, один дом пострадал, там тоже на балконе что-то горело. Местные жители говорят, что не первый раз на этой стройке такая фигня», — рассказала женщина.

Елену спас ее приятель Константин, который тоже получил удар током, пока разматывал ее от проводов. Они уже отвезли в СК обгоревшую куртку как доказательство. От нее почти ничего не осталось.

«Я поняла, что я просто умираю, и все. Если бы я была там одна, я бы не выбралась. Потому что эти провода с себя снять было нереально», — сообщила Елена.

Помощь женщине оказали в продуктовом магазине неподалеку. Ей сделали непрямой массаж сердца. Скорая ехала полчаса, ее вызывали дважды. Люди в этом магазине не хотят давать интервью.

Это произошло в районе станции метро «Дмитровская». Женщина хочет добиться возмещения вреда, нанесенного ее здоровью. Она лежит четвертую неделю в больнице. За это время ей никто из строителей даже не принес извинений и не справился о ее здоровье.

«Это адские боли, вы представить не можете. Это мясо живое горело. Мне это на фиг надо, такое строительство в городе, которое убивает людей. Они не имеют права вешать провода над наземным переходом», — сказала она.

Елена будет подавать иски к строителям. Но в компании переводят стрелки на подрядчиков.