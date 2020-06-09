«Я очень болезненно к этому отношусь», — заявила артистка.

Накануне вечером актер Михаил Ефремов устроил ДТП в районе станции метро «Смоленская». Сергея Захарова, водителя второго авто, госпитализировали. Позже он скончался от полученных травм.