09 июня 2020, 13:29
«Я очень болезненно к этому отношусь». Ахеджакова — о смертельном ДТП с участием Ефремова
Лия Ахеджакова, актриса, прокомментировала аварию, которую устроил актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Я очень болезненно к этому отношусь», — заявила артистка.
Накануне вечером актер Михаил Ефремов устроил ДТП в районе станции метро «Смоленская». Сергея Захарова, водителя второго авто, госпитализировали. Позже он скончался от полученных травм.