«Я не знаю, как так вышло». Мать оставила на ночь грудничка у подъезда в Москве
Как рассказала полицейским 26-летняя мать, младенец дома плохо засыпает, поэтому семья решила прогуляться перед сном. Но прогулка была недолгой — женщине нужно было срочно вернуться домой, ведь в квартире ее ждали еще трое малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Пока укладывала остальных спать, заснула сама. В итоге про самого младшего сына благополучно забыла, отец ребенка домой так и не вернулся.
Ребенка в коляске обнаружил мужчина, который ехал утром на работу. По его словам, мальчик лежал завернутым в куртку. Этот мужчина и обратился в полицию.
Мальчик не пострадал, прибывшие на место врачи скорой оснований для госпитализации не нашли. Пока младенца передали матери, теперь ей будут заниматься в комиссии по делам несовершеннолетних. Информацию передали и в органы опеки.