«Я не знаю, как так вышло». Мать оставила на ночь грудничка у подъезда в Москве

Еще одна рассеянная мать чуть было не погубила совсем крошечного ребенка. Жительница Москвы отправилась на вечерний променад со своим сожителем и сыном, которому только исполнился месяц. Но домой почему-то вернулась она одна. Пропажу она бы, видимо, и не обнаружила, если бы не сосед, который и заметил плачущего ребенка в коляске.

Как рассказала полицейским 26-летняя мать, младенец дома плохо засыпает, поэтому семья решила прогуляться перед сном. Но прогулка была недолгой — женщине нужно было срочно вернуться домой, ведь в квартире ее ждали еще трое малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Пока укладывала остальных спать, заснула сама. В итоге про самого младшего сына благополучно забыла, отец ребенка домой так и не вернулся.

Ребенка в коляске обнаружил мужчина, который ехал утром на работу. По его словам, мальчик лежал завернутым в куртку. Этот мужчина и обратился в полицию.

Мальчик не пострадал, прибывшие на место врачи скорой оснований для госпитализации не нашли. Пока младенца передали матери, теперь ей будут заниматься в комиссии по делам несовершеннолетних. Информацию передали и в органы опеки.