«Я не имел отношения к бунту!» Курьер Delivery Club создал чат для обсуждения проблем и его уволили

В пабликах и Telegram-каналах появилась информация о готовящейся забастовке курьеров Delivery Club. По словам работников, мера вынужденная — якобы компания выписывает штрафы за невыполнение заказов. Курьер Антон Бабаев создал чат коллег для обсуждения проблем — парня уволили, решив, что это он устроил бунт.

Антон Бабаев рассказал «360», что в компании есть проблемы, а у курьеров действительно давно копились обиды к руководству. Но к самой забастовке он не имел отношения.

«Они начали штрафовать просто за все, что есть. Не принял заказ — штраф, опоздал — штраф. Мне стало обидно, и я решил создать чат, чтобы обсуждать насущные вопросы — без каких-либо бунтов. А уже в чате начали писать о забастовке. Я к этому отношения уже не имел. Мне это не надо, я просто хотел обсуждать проблемы», — рассказал курьер.

За создание такого чата он уже поплатился — парня попросту уволили, без объяснения причин.

В самой компании заявили, что проверяют информацию о забастовке, не уточняя при этом, кто был организатором бунта.

В распоряжении «360» оказался текст призыва. В нем один из сотрудников попросил всех «дружно в предпочтениях поставить выходной на пятницу и посмотреть на реакцию». На такой поступок курьеров подтолкнули «постоянные штрафы по шесть штук каждый день».

В Delivery Club «360" заявили, что курьеры, благодаря большому числу заказов в апреле и мае получили чаевые в двойном размере — за счет компании. Получается, что работникам грех жаловаться. В чем тогда причина такого поведения курьеров — будут выяснять внутри компании.