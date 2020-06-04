«Я не имел отношения к бунту!» Курьер Delivery Club создал чат для обсуждения проблем и его уволили
Антон Бабаев рассказал «360», что в компании есть проблемы, а у курьеров действительно давно копились обиды к руководству. Но к самой забастовке он не имел отношения.
«Они начали штрафовать просто за все, что есть. Не принял заказ — штраф, опоздал — штраф. Мне стало обидно, и я решил создать чат, чтобы обсуждать насущные вопросы — без каких-либо бунтов. А уже в чате начали писать о забастовке. Я к этому отношения уже не имел. Мне это не надо, я просто хотел обсуждать проблемы», — рассказал курьер.
За создание такого чата он уже поплатился — парня попросту уволили, без объяснения причин.
В самой компании заявили, что проверяют информацию о забастовке, не уточняя при этом, кто был организатором бунта.
В распоряжении «360» оказался текст призыва. В нем один из сотрудников попросил всех «дружно в предпочтениях поставить выходной на пятницу и посмотреть на реакцию». На такой поступок курьеров подтолкнули «постоянные штрафы по шесть штук каждый день».
В Delivery Club «360" заявили, что курьеры, благодаря большому числу заказов в апреле и мае получили чаевые в двойном размере — за счет компании. Получается, что работникам грех жаловаться. В чем тогда причина такого поведения курьеров — будут выяснять внутри компании.