«Я как бы не специально»: избивший школьниц житель Перми объяснил свой поступок случайным недоразумением

Многодетный отец из Перми рассказал о том, зачем напал на школьниц, которых «по ошибке» посчитал виноватыми в издевательствах над его дочерью. Разъяренный мужчина вышел из подъезда и грубо поговорил с двумя девочками, а потом ударил их по лицу. Позже выяснилось, что пострадавшие дети не имели никакого отношения к ситуации. Мужчина поделился с «360», что просто очень хотел «вступиться» за своего ребенка, но случайно «перепутал» обидчиков.

«Я за свою дочку вступился, потому что она мне сказала, что ее избивают старшие подростки. Портфель отбирают, телефон отбирают, ключи отбирают. Ну, я ошибся. Я кого увидел первыми у подъезда, с ними и начал разговаривать. Вы же видели все», — сказал пермяк.

Отец заверил, что уже связался с родителями школьниц, с которыми повел себя агрессивно. Он утверждает, что извинился перед семьями и рассказал, что сделал это все «как бы не специально». Также пермяк пообещал разобраться с тем человеком, который выложил видео его поведения в интернет.

На кадрах, которые ранее появились в сети, видно, что мужчина ведет себя с детьми очень резко. Звука при этом не слышно, но он выговаривает что-то девочкам с крайне недовольным видом. Потом бьет школьниц по лицу и уходит.

Ситуация вызвала огромный общественный резонанс. Руководитель следственного управления СК по Пермскому краю Дмитрий Анащенко доложит о ходе проверки по этому делу лично главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Юристы говорят, что теперь горе-защитнику может грозить до трех лет тюрьмы. Как минимум за нанесение побоев и хулиганство.