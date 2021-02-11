«Я готовилась к родам». Допрос лжероженицы, обманувшей мужа, попал на видео

Видео допроса женщины, которая девять месяцев обманывала мужа, имитируя беременность, а после этого выдумала историю о смерти младенцев, опубликовало МВД Дагестана. Ролик опубликован на странице ведомства в Instagram.

Женщина на допросе рассказала, что долгое время не могла забеременеть, но когда получила положительные тесты, начала готовиться к родам. Однако, когда по результатам УЗИ беременность не подтвердилась, она не стала сообщать об этом своему супругу.

«Я готовилась к родам, покупала вещи», — сказала женщина.

В начале февраля она сказала родственникам, что едет рожать в Ставропольский край, но вместо этого сняла квартиру и купила двух кукол, а семье рассказала, что родила, отправив им фото младенцев из интернета. Позже, когда она уже якобы готовилась к выписке, женщина сказала мужу, что дети умерли. Для похорон она завернула кукол в саван и попросила муллу не раскрывать их. Подлог вскрылся, когда их увезли в Дагестан. Тогда женщина выдумала новую историю, о том, что детей якобы подменили в роддоме.

Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов ранее заявил «360», что произошедшее является личным делом этой семьи. Однако он признал, что обман является грехом, а тяжелее всего в этой истории пришлось мужчине.