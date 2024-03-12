Эксклюзив 12 марта 2024, 13:06 «Я этого не хотел». Учитель напал на школьника в Омской области Обвиняемый в нападении на ребенка омский учитель уволился из школы

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В Сети разлетелось видео, на котором запечатлен конфликт между омским учителем и шестиклассником. Педагог рассказал «360» подробности происшествия.

По его словам, ребенок сидел за партой и пытался ударить учителя ногой. Преподаватель не выдержал и схватил школьника.

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«Я его схватил за ногу и сильно потащил на себя. Он упал. Ударился чем-либо или нет, не знаю. Одно могу сказать: я всего этого не хотел», — признался учитель.

Он отметил, что пока не работает. Мужчина также пожаловался на перепады давления и головные боли.

В пресс-службе Минобразования Омской области рассказали «360», что специалисты министерства разбираются в ситуации. По уточненным данным, ЧП произошло в Сегизбайской школе Азовского района.

Специалисты министерства образования Омской области разбираются в случае жестокого поведения со стороны учителя. Министерство инициировало проверку, работает полиция. Минобразования Омской области

В ведомстве назвали поведение учителя недопустимым. В министерстве уточнили, что этот случай единичный. Педагог уже написал заявление на увольнение. В школе будут работать психологи областного центра психолого-медико-социального сопровождения.

В региональном управлении полиции уточнили, что проводят проверку. Сам конфликт произошел 11 марта.

«В Омской области полицейские в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеозапись, на которой запечатлен конфликт между школьным педагогом и учеником, сопровождавшийся криками несовершеннолетнего», — уточнили в пресс-службе.

Всех участников конфликта, в том числе представителей школьника, опросили. По данным полиции, учитель и ученик шестого класса изложили разные версии событий.

Специалистам предстоит также провести профилактическую работу с работниками и учащимися учебного заведения.