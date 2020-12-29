«Я еще не слышала его голос»: мама спасенного моряка до сих пор ничего не знает о судьбе сына

Мама выжившего моряка Руслана Катюхина с потерпевшего крушение судна «Онега» до сих пор не знает, что с ним. Об этом она рассказала «360».

«Я еще не слышала его голос. Мне никто ничего не сообщает. Звоню на горячую линию, но и там молчат», — призналась мама Руслана Людмила Катюхина.

Женщина рассказала, что узнала о происшествии из новостей, оттуда получила информацию о спасении своего сына. Через какое-то время журналисты стали писать и звонить, сказали, что Руслан жив. Несмотря на трудности с деньгами, Людмила хочет поехать к сыну, когда это будет возможно, готова идти даже пешком.

Последний раз Людмила созванивалась с сыном 12 декабря, пока экипаж закупал продукты на берегу. После чего Руслан на «Онеге» вновь ушел в море.

Руслан, по словам мамы, очень добрый и хороший сын. Он всегда помогает с деньгами. Недавно у его отца была операция на сердце, часть которой оплатил он.

Заместитель председателя по флоту РК им. М. И. Калинина Василий Бантиков сообщил, что судно «Войково», спасшее двух рыбаков с затонувшей «Онеги», доставит моряков в Мурманск вечером 1 января.

Он отметил, что рыбаки не получили никаких повреждений. Экипаж судна отпоил спасенных рыбаков горячим чаем.

Рыболовецкое судно «Онега» потерпело крушение в понедельник, 28 декабря, в акватории Баренцева моря близ Новой Земли. Находившемуся поблизости судну «Войково» удалось спасти двух человек, судьба еще 17 членов экипажа неизвестна.