«Я бы их всех посадила». Выпускница курганского детдома рассказала о подростках, истязавших детей

Двухлетний мальчик стал жертвой издевательств со стороны трех подростков — воспитанников детского дома в селе Кипель Курганской области. Шокирующее видео разошлось по социальным сетям. На кадрах видно, что трое юношей оскорбляют и бьют ребенка, а также заставляют курить электронную сигарету. Как сообщило Ura.ru, мальчика перевели в новый детдом после того, как дом ребенка в Кургане отдали под ковидный госпиталь.

Выпускница детского дома в Кипеле в беседе с «360» рассказала, что на видео попал только один подросток. По ее воспоминаниям, он рос нормальным мальчиком, но был сильно подвержен влиянию более сильных ребят.

«Я сейчас говорила с воспитателем, она говорит, что, когда не было воспитанников из общежития, которых сейчас туда привезли, он нормально относился к другим детям. Этого ребенка вообще на руках таскал. Что с ним произошло — никто не понимает», — подчеркнула девушка.

Она отметила, что пока непонятно, как вся ситуация скажется на психике двухлетнего мальчика, которого подвергли истязаниям. Она не исключила, что в будущем он вырастет и начнет вести себя так же, как его мучители. А потом и другие дети, глядя на него, получат садистские наклонности.

Собеседница «360» отметила, что попавшему в кадр подростку 15 лет. По ее словам, вчера полицейские забрали его в отделение в Кургане.

«Я не думаю, что он изменится, раз он уже сейчас такое творит. Если ему это сойдет с рук, то он это почувствует и будет и дальше так делать. Его надо полностью изолировать от общества, желательно надолго, чтобы над ним тоже так поиздевались», — подчеркнула она.

Девушка отметила, что когда она росла в детском доме, то все было по-другому. Были конфликты, но откровенных издевательств над маленькими воспитанниками не было. Она отметила, что был только один резонансный случай, когда одну из девочек избили и помочились на нее. Но в ситуации давно разобрались.

Бывшая воспитанница заявила, что ей непонятно, почему полицейские забрали только одного подростка, ведь в издевательствах принимали участие три человека. Она отметила, что ей известно, что двоим просто прописали административное наказание. «Я бы их всех посадила», — подытожила она.

Следователи начали проверку сообщений о жестоком обращении с воспитанниками детского дома. Как сообщила пресс-служба СК РФ, мероприятие под свой контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин.