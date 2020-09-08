Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельной аварии с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский прокомментировал приговор актеру.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы назначил Ефремову восемь лет колонии общего режима. Помимо прочего, артист должен выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова. Добровинский прокомментировал решение суда в беседе с радио Sputnuk.

«Я бы хотел, чтобы господин Ефремов был на свободе, а Сергей Захаров был бы жив. Вот и все мое мнение. Восемь, десять или одиннадцать (лет) — это вторично для меня. Жалко, конечно (что прошлого не вернуть)», — поделился мнением юрист.

Он поблагодарил прокурора за работу. Друг и коллега Ефремова актер кино и театра «Современник» Василий Мищенко заявил, что негативно относится к избранной мере пресечения.

«Что я могу сказать по этому поводу? Как я к этому отношусь? Плохо, вот и весь ответ», — подчеркнул он.

Смертельное ДТП произошло ровно три месяца назад. Автомобиль артиста столкнулся с фургоном курьера Захарова 8 июня. Ефремов до последнего отрицал свою вину.