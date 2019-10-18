Извращенцы не давали прохода челябинским студентам и школьникам

Студенты рассказали, что двое мужчин уже несколько дней терроризируют район.

Один танцует с фонариком на лбу, а второй делает то же самое рядом с машиной. Также иногда они появляются и днем.

«Напротив общежития № 1 ЮурГТК есть небольшой пристрой. Там самый активный из них танцует и мастурбирует», — рассказал очевидец.

«Выступление» одного из мужчин записали на видео, а после рассказали о нем преподавателям, которые вызвали полицию и передали ролики правоохранителям.