Извращенцы не давали прохода челябинским студентам и школьникам
Студенты из общежития Южно-Уральского государственного технического колледжа пожаловались, что двое эксгибиционистов регулярно показываются рядом с общежитием и расположенной рядом гимназией, сообщил сайт Ura.ru.
Студенты рассказали, что двое мужчин уже несколько дней терроризируют район.
Один танцует с фонариком на лбу, а второй делает то же самое рядом с машиной. Также иногда они появляются и днем.
«Напротив общежития № 1 ЮурГТК есть небольшой пристрой. Там самый активный из них танцует и мастурбирует», — рассказал очевидец.
«Выступление» одного из мужчин записали на видео, а после рассказали о нем преподавателям, которые вызвали полицию и передали ролики правоохранителям.