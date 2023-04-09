Эксклюзив 09 апреля 2023, 15:28 «Извинилась только девочка». Жительница Новосибрской области заявила, что подростки попытались поджечь ее и брата Жительница Кранообска Екатерина рассказала, как подростки напали на нее с зажигалкой «ВКонтакте»

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Жительница поселка Краснообск в Новосибирской области Екатерина Б. рассказала в соцсети «ВКонтакте», как подростки напали на нее и брата с зажигалкой и попытались поджечь. Женщина сообщила «360», что одна из нападавших, девочка, перед ней извинилась.

По словам Екатерины, все случилось вечером 8 апреля возле магазина «Красное&Белое». Два подростка лет 11 брызгали в прохожих дезодорантом. Струя попала женщине на одежду, она сделала детям замечание. На обратном пути ее и брата подстерегла уже группа подростков, которые стали угрожать ей. Один мальчик был с зажигалкой и дезодорантом. Екатерина утверждает, что они «направили огонь в лицо» ей и ее младшему брату, а когда она попыталась снять их на видео, набросились с кулаками. Девочка била по рукам и нанесла царапины.

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Екатерина сообщила «360», что написала заявление в полицию и детей уже нашли.

«Девочка извинилась, мальчик не пытается выйти на контакт и извиниться», — добавила она.