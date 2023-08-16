Происшествия 16 августа 2023, 13:38 Известный журналист и дочь экс-президента сената Франции разбились на самолете Sud Ouest: журналист Леклер и дочь экс-главы сената Франции разбились на самолете Википедия

Читать 360tv в

Известный французский журналист Жерар Леклер и дочь экс-президента французского сената Рене Монори Мишель погибли при крушении самолета Robin DR400. Об этом сообщило издание Sud Ouest.

Известно, что за штурвалом самолета был Леклер. Robin DR400 вылетел утром 15 августа из коммуны Луден на западе Франции в направлении коммуны Ла-Боль-Эскублак на побережье Атлантики. Вскоре воздушное судно пропало с радаров.

Реклама

При этом никаких сообщений о трудностях при полете экипаж не передавал, указали в прокуратуре города Сен-Назер.

Выяснилось, что Robin DR400 разбился недалеко от Нанта. Обломки фюзеляжа нашли поисковики в каналах Луары. Поиски тел погибших временно приостановили из-за сильного течения.

Расследованием ЧП начала заниматься прокуратура департамента Атлантическая Луара.

Леклеру был 71 год. За время своей карьеры он работал на радио Europe 1 и RMC, телеканалах France 2 и France 3. С 2017 года вел передачу на телеканале Cnews.