Известный врач Зураб Чантурия скончался в Тюмени

Оториноларинголог Зураб Чантурия скончался в Тюмени. Он был известен среди местных жителей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на многопрофильный центр семейной медицины «Юнимед».

«Сегодня нас постигла огромная утрата: ушел из жизни наш коллега, дорогой наш Зураб Ильич Чантурия», — говорится в сообщении центра. В нем врач работал последние годы. Также в центре отметили высокий профессионализм Чантурии и выразили соболезнования его близким людям.