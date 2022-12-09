09 декабря 2022, 13:25
Известный в Санкт-Петербурге дизайнер попал в ДТП с троллейбусом
Столкновение иномарки Porsche с троллейбусом произошло в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля оказалась известным в городе дизайнером интерьеров. Информации о пострадавших при ДТП не поступало.
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Отмечается, что авария случилась на улице Ординарной. В результате произошедшего на месте ДТП образовалась пробка.
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