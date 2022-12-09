Происшествия 09 декабря 2022, 13:25 Известный в Санкт-Петербурге дизайнер попал в ДТП с троллейбусом

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Столкновение иномарки Porsche с троллейбусом произошло в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля оказалась известным в городе дизайнером интерьеров. Информации о пострадавших при ДТП не поступало.

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Отмечается, что авария случилась на улице Ординарной. В результате произошедшего на месте ДТП образовалась пробка.

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