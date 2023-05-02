Происшествия 02 мая 2023, 09:38 Известный тренер по самбо до смерти забил семилетнего ребенка в Азербайджане Caliber.Az: тренер по самбо Халилов до смерти забил 7-летнего мальчика в Азербайджане

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Известный тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов до смерти забил семилетнего подопечного, сообщил портал Caliber.Az. Судя по распространившемуся в Сети видео, тренер использовал против мальчика опасный прием, пинал и таскал за волосы.

Ребенок получил перелом шейных позвонков. Его немедленно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти мальчику жизнь.

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Преступление в спортивной школе в городе Сумгайыт попало на камеру видеонаблюдения. Городская прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (статья 126.3 УК АР). Двадцатидевятилетнего тренера задержали. Ему грозит от девяти до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Мехман Халилов — бронзовый призер II Европейских игр (2019), демонстрировал хорошие результаты на международных и местных соревнованиях.