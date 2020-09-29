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    29 сентября 2020, 15:52

    Известный российский археолог Тамара Пушкина умерла в Москве

    Анастасия Кременчугская

    Тамара Пушкина, специалист по археологии Древней Руси, доцент кафедры археологии истфака МГУ, скончалась в Москве 29 сентября. Об этом сообщило RNS со ссылкой на соцсеть заместителя заведующего кафедрой Екатерины Виноградовой.

    «У нас большое горе — сегодня ночью умерла Тамара Анатольевна Пушкина. Для нас всех это огромная потеря. Тамара Анатольевна была не только крупнейшим специалистом по археологии славян и Древней Руси, она долгие годы была первым учителем для всех студентов нашей кафедры», — написала Виноградова.

    Отмечается, что Пушкину госпитализировали в больницу с поражением легких, она находилась на ИВЛ.

    Новости SMI.FM