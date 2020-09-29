29 сентября 2020, 15:52
Известный российский археолог Тамара Пушкина умерла в Москве
Тамара Пушкина, специалист по археологии Древней Руси, доцент кафедры археологии истфака МГУ, скончалась в Москве 29 сентября. Об этом сообщило RNS со ссылкой на соцсеть заместителя заведующего кафедрой Екатерины Виноградовой.
«У нас большое горе — сегодня ночью умерла Тамара Анатольевна Пушкина. Для нас всех это огромная потеря. Тамара Анатольевна была не только крупнейшим специалистом по археологии славян и Древней Руси, она долгие годы была первым учителем для всех студентов нашей кафедры», — написала Виноградова.
Отмечается, что Пушкину госпитализировали в больницу с поражением легких, она находилась на ИВЛ.