Известный преподаватель Балашов скончался в Перми

Преподаватель Пермского национального политехнического университета (ПНИПУ) Борис Балашов скончался в 89 лет в Перми. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Ректорат выражает глубокое соболезнование семье, коллегам по работе и друзьям», — говорится в сообщении.

Балашов был награжден за свои достижения орденом «Знак почета» и нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

Церемония прощания с преподавателем пройдет 24 июня по адресу улица Старцева, 61.