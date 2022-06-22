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    22 июня 2022, 15:38

    Известный преподаватель Балашов скончался в Перми

    Дарья Морозова

    Преподаватель Пермского национального политехнического университета (ПНИПУ) Борис Балашов скончался в 89 лет в Перми. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Ректорат выражает глубокое соболезнование семье, коллегам по работе и друзьям», — говорится в сообщении.

    Балашов был награжден за свои достижения орденом «Знак почета» и нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

    Церемония прощания с преподавателем пройдет 24 июня по адресу улица Старцева, 61.