Известный оперный певец Голышев скончался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге умер известный оперный певец и преподаватель Николай Голышев. Мужчине был 91 год. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

О случившемся рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал погибшего выдающимся артистом. Куйвашев заявил, что благодаря своим преподавательским способностям Голышеву удалось воспитать поколение артистов, которые посвятили свою жизнь театру.

«Ушел из жизни выдающийся артист, требовательный и опытный преподаватель, мудрый, сильный человек. Николай Николаевич внес весомый вклад в развитие вокального искусства и культуры», — заявил политик.