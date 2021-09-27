Известный кикбоксер Хачатур Малхасян устроил драку в ресторане в Ульяновске

Вице-чемпион кубка мира по кикбоксингу, тренер Хачатур Малхасян устроил драку в ресторане в Ульяновке. По словам спортсмена, его оскорбили и спровоцировали.

Потасовка попала на камеры внешнего видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, что между Малхасяном и посетителем ресторана происходит короткий диалог, который быстро перерастает в потасовку.

Дерущихся пытались растащить очевидцы. В какой-то момент, когда Малхасяна оттеснили к противоположной стене, к нему приблизилась девушка, которая с размаху дала ему пощечину. На этот жест спортсмен уже не ответил, путь преградили несколько мужчин.

В комментарии Telegram-каналу «Трэш Ульяновск» Малхасян заявил, что его оппонент оскорбил его и первым начал распускать руки.

«Человек получил за свой длинный язык, оскорбляя меня по национальным признакам. Я неконфликтный человек, он первый меня оттолкнул и оскорбил», — уточнил он.