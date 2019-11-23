Известный фотограф из Барнаула исчез в Москве
«Волобуев Александр Павлович. Уехал на съезд в Москву из Барнаула — и до сих пор о нем нет никаких известий. Если кто-то контактировал с ним на съезде, отзовитесь», — указано на сайте Союза фотохудожников.
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Знакомые и коллеги фотохудожника утверждают, что Волобуев должен был 17 ноября улететь домой. Но его телефон оказался вне зоны доступа, никаких сообщений от него нигде не появилось. Друзья, родные и коллеги теряются в догадках — что могло произойти в Москве со взрослым мужчиной.
Дома фотограф так и не появился. Никакой информации о том, что с ним случилось, выяснить до сих пор не удалось. Коллеги пропавшего мужчины попросили всех, кто хоть что-то знает о Волобуеве, сообщить об этом правоохранителям или непосредственно связаться с администрацией Союза фотохудожников.