15 июля 2021, 10:04
Известный физиолог Иван Пигарев погиб на Воробьевых горах
Известный биолог, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев погиб в Москве. Несчастный случай произошел на Воробьевых горах.
Утром 14 июля 80-летний доктор биологических наук катался на самокате по Воробьевым горам. В какой-то момент он упал и ударился головой об асфальт, написал «МК».
С тяжелыми травмами его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова, но врачи не смогли его спасти.
Иван Николаевич Пигарев являлся главным научным сотрудником Института проблем передачи информации. Он активно выступал с лекциями о теории сна как биологического процесса.