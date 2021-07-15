Известный физиолог Иван Пигарев погиб на Воробьевых горах

Известный биолог, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев погиб в Москве. Несчастный случай произошел на Воробьевых горах.

Утром 14 июля 80-летний доктор биологических наук катался на самокате по Воробьевым горам. В какой-то момент он упал и ударился головой об асфальт, написал «МК».

С тяжелыми травмами его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова, но врачи не смогли его спасти.

Иван Николаевич Пигарев являлся главным научным сотрудником Института проблем передачи информации. Он активно выступал с лекциями о теории сна как биологического процесса.