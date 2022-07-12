Известный энергетик и чиновник Ткаченко умер в Тюменской области

Бывший заместитель главы администрации Ялуторовска Тюменской области Александр Ткаченко умер. Мужчине было 73 года. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ткаченко не стало вчера, 11 июля. Мужчина основал городскую жилищно-коммунальную отрасль. Кроме того, он занимал пост директора предприятия объединенных котельных и тепловых сетей, «Ялуторовскжилкомхоза», «Городских тепловых сетей», а также руководящие должности на других предприятиях. Кроме того, он являлся заместителем главы города по строительству.

Прощание с погибшим состоится 14 июля. Оно пройдет в ритуальном зале на улице Ленина.