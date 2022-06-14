Известный диагност Мостовая скончалась в Перми

Основатель службы лабораторной диагностики медсанчасти № 11 Валентина Мостовая скончалась в Перми. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на городсую больницу имени Гринберга.

Женщина ушла из жизни в возрасте 74 лет. Ее коллеги и друзья выразили соболезнования близким.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашей коллеги Валентины Георгиевны Мостовой — первой заведующей лабораторией медсанчасти № 11», — рассказали в больнице.

Прощание с ней проведут 15 мая в 11 утра в церкви Святого князя Владимира на улице Кировоградской, 194.