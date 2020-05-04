Известного врача-педиатра жестоко убили в Красноярском крае

Житель Минусинска убил известного в городе врача-педиатра, а потом уснул в той же квартире. Убийцу задержали — он сам вызвал полицию утром.

По информации пресс-службы Следственного комитета по Красноярскому краю, 58-летняя женщина умерла 2 мая. Вечером этого дня она находилась в квартире с 33-летним мужчиной.

«В ходе совместного времяпрепровождения между женщиной и мужчиной возникла ссора, из-за чего мужчина начал наносить женщине удары руками по телу, в том числе по голове, после чего взял кухонный нож, которым нанес несколько ударов, оказавшихся смертельными», — сообщили в пресс-службе СК.

После убийства мужчина уснул в квартире своей жертвы, а утром позвонил в полицию и рассказал о совершенном убийстве.

Следователи уже задержали жителя Минусинска. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СК собирается отправить подозреваемого под арест.

По данным сайта kp.ru, погибшая работала врачом-педиатром 35 лет. Родители ее пациентов говорят, что она всегда была доброй и отзывчивой и помогла не одному поколению детей.