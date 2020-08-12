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    12 августа 2020, 13:37

    Известного блогера с канала Urbanturizm будут судить за доступ к гостайне

    Эля Данилюк

    Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа. Его обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне. Об этом ТАСС сообщили в суде.

    «Мещанским судом Москвы в отношении Пыжа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сказала собеседница агентства.

    Постановление о заключении под стражу вынесли еще 6 августа, но известно об этом стало только сейчас. В СИЗО он пробудет как минимум до 5 октября.

    Родственники сначала не понимали, куда пропал молодой человек. Позже они выяснили, что его арестовали, не дав возможности связаться с близкими.

    Вполне возможно, что причиной ареста стали интересы блогера. Андрей Пыж на своем YouTube-канале Urbanturizm рассказывал о секретных объектах не только нашей страны, но и соседних. Он лично посещал заброшенные стройки и бункеры, ядерные реакторы, атомные котельные и снимал их на видео, публикуя все на YouTube.

    Пыжу грозит до восьми лет лишения свободы.

    Ранее советника Роскосмоса Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. По версии следствия, он передавал сведения, содержащие гостайну, спецслужбам Чехии. Дело лично контролирует Владимир Путин.

    Новости SMI.FM