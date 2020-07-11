Известная блогерша разбилась на мотоцикле под Москвой

Мотоблогерша Ксения Никитина стала жертвой аварии в Московской области. Девушка влетела на мотоцикле в трактор, после чего скончалась.

«Друзья, Ксения Никитина (Катастрофа) в Ярославль не приедет. Она погибла час назад, столкнувшись с трактором. Соболезнования родным и близким Ксюши», — сказано в сообщении группы «Мото Ярославль» во «ВКонтакте».

По информации издания «Ya76», авария произошла утром 11 июля на 87-м километре федеральной трассы М8 «Холмогоры» в Московской области.

Ксении Никитиной было 33 года. Она вела свой мотоблог и была очень известна среди байкеров. На YouTube-канал блогерши подписаны 39 тысяч человек. Из Москвы в Ярославль девушка поехала на встречу с другими байкерами. За два дня до смертельного ДТП она записала видео, где сообщила о переносе встречи.