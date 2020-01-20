20 января 2020, 10:21
Извержение вулкана Шишалдино произошло на Аляске
Вулканическое облако окутало собой территорию в 150 километров на Аляске. Самый высокий на Алеутских островах вулкан Шишалдино выбросил столб пепла на высоту более девяти километров, написала газета «Известия», ссылаясь на местное издание.
Пепел долетел до города Фолс-Пасс на Восточных Алеутских островах штата Аляска. Эксперты сообщили, что извержение продолжилось даже после падения уровня сейсмичности. На спутниковых снимках видно, что паровой и пепельный шлейф все еще идут на юг и юго-восток.