Извержение вулкана Шишалдино произошло на Аляске

Пепел долетел до города Фолс-Пасс на Восточных Алеутских островах штата Аляска. Эксперты сообщили, что извержение продолжилось даже после падения уровня сейсмичности. На спутниковых снимках видно, что паровой и пепельный шлейф все еще идут на юг и юго-восток.