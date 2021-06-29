29 июня 2021, 13:19
Извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха началось в Коста-Рике
На северо-западе Коста-Рики началось извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха. Вулкан выбросил в воздух двухкилометровый столб пепла, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на издание Prensa Latina.
Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха входит в пятерку крупнейших вулканов в Коста-Рике.
Извержение началось ночью 29 июня. Местных жителей предупредили о начинающемся извержении и призвали не находиться вблизи рек, поскольку в русла могут попасть выбросы из вулкана.