Извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха началось в Коста-Рике

На северо-западе Коста-Рики началось извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха. Вулкан выбросил в воздух двухкилометровый столб пепла, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на издание Prensa Latina.

Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха входит в пятерку крупнейших вулканов в Коста-Рике. Извержение началось ночью 29 июня. Местных жителей предупредили о начинающемся извержении и призвали не находиться вблизи рек, поскольку в русла могут попасть выбросы из вулкана.