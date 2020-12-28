Извержение вулкана Отакэ началось в Японии

Отмечается, что из кратера вместе с пеплом падают раскаленные камни на расстояние до полутора километров. В настоящий момент нет данных о разрушениях и пострадавших. На острове Суваносэ проживают примерно 100 человек. Им нельзя подниматься на вулкан.

Уточняется, что после последнего извержения Отакэ прошло 11 лет.

Примерно неделю назад один из самых активных в мире вулканов извергся на Гавайских островах. Активность Килауэа зафиксировала Геологическая служба США. Очевидцы засняли извержение на видео и поделились кадрами в соцсетях.