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    27 сентября 2021, 18:24

    Извержение испанского вулкана Кумбре-Вьеха прекратилось

    Полина Гребенщикова

    Вулкан Кумбре-Вьеха, расположенный на испанском острове Пальма, прекратил извергать лаву. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местную телекомпанию Television Espanola.

    Извержение вулкана началось 19 сентября. До этого в том районе произошло около 20 тысяч землетрясений за неделю.

    Сейчас потоки лавы движутся в сторону побережья. Ожидается, что когда они достигнут воды, могут произойти взрывы и выбросы вредных газов от взаимодействия лавы с соленой водой.