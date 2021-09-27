Извержение испанского вулкана Кумбре-Вьеха прекратилось

Вулкан Кумбре-Вьеха, расположенный на испанском острове Пальма, прекратил извергать лаву. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местную телекомпанию Television Espanola.

Извержение вулкана началось 19 сентября. До этого в том районе произошло около 20 тысяч землетрясений за неделю.

Сейчас потоки лавы движутся в сторону побережья. Ожидается, что когда они достигнут воды, могут произойти взрывы и выбросы вредных газов от взаимодействия лавы с соленой водой.