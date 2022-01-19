Скелет человека обнаружили в городе Любань Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация о найденном трупе появилась 18 января. Он находился в частном доме на Ленинградском шоссе. При этом на скелете есть признаки того, что его объели животные. По неподтвержденной информации, тело принадлежало мужчине. Возраст погибшего установить не удалось.

Останки направили на медицинскую экспертизу. На месте происшествия также обнаружили шприц с жидкостью, нож и молоток.