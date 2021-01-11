Частный дом загорелся в микрорайоне «Изумрудные холмы» в Красногорске. Фото

Пожар произошел в доме на территории микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. Огонь охватил частный дом, который расположен в окружении высоток.

Речь идет про одноэтажный частный дом, который находится на территории микрорайона в окружении высотных многоквартирных зданий. Он расположен в районе поворота с Волоколамского шоссе на ул. Светлая.

В местных пабликах во «ВКонтакте» отметили, что из-за пожара на Волоколамском шоссе образовалась серьезная пробка. Она тянется от начала эстакады Красногорска до ЖК «Изумрудные холмы».

На фото, которые опубликовали очевидцы, виден плотный белый дым, который поднимается от горящего здания. На место приехали сразу несколько пожарных машин, а также скорая помощь.

В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре по адресу улица Аннинская, дом 3 в городском округе Красногорск поступило в 16.51.

«Площадь возгорания 80 квадратных метров. Ликвидация. Пострадавших предварительно нет», — рассказали «360» в ведомстве.

К тушению привлекали три единицы техники и девять человек.