В Санкт-Петербурге нашли 23-летнего уроженца Узбекистана, которого сильно исполосовали ножом или другим холодным оружием. Об этом сообщили «Невские новости».

Мужчину нашли в минувшую субботу на овощной базе, которая находится на Софийской улице. По словам инсайдера, мужчине исполосовали живот, нос, голову и грудь. Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.