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    20 декабря 2021, 14:32

    Изрезанного мужчину обнаружили на овощебазе в Петербурге — СМИ

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге нашли 23-летнего уроженца Узбекистана, которого сильно исполосовали ножом или другим холодным оружием. Об этом сообщили «Невские новости».

    Мужчину нашли в минувшую субботу на овощной базе, которая находится на Софийской улице. По словам инсайдера, мужчине исполосовали живот, нос, голову и грудь. Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.